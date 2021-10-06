Türkiye Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda flaş gelişme! 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda flaş gelişme! 10 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda flaş gelişme! 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 08:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır.



Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir"

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Zaaf arayan zaaf bulur…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Takvim yaprakları
Rauf Tamer
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Spor denince sadece futbol akla geliyordu
Hakan Çelik
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pandora Belgeleri'nden FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı