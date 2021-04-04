Türkiye Boğaziçi Üniversitesi'nden 'bildiri' tepkisi

Boğaziçi Üniversitesi'nden 'bildiri' tepkisi

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi'nden 'bildiri' tepkisi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemleri son derece açıktır. Kendi dar çevrelerinin antidemokratik çağrışımlar içeren yaklaşımlarını, Türk Milleti'nin irade ve taleplerinin üzerinde görenler dün olduğu gibi bugün de büyük bir gaflet içindedir" ifadeleri kullanıldı.

04 Nisan 2021, Pazar 22:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Boğaziçi Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulandı. Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemlerinin son derece açık olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendi dar çevrelerinin antidemokratik çağrışımlar içeren yaklaşımlarını, Türk Milleti'nin irade ve taleplerinin üzerinde görenler dün olduğu gibi bugün de büyük bir gaflet içindedir. Millet iradesine saygı duymanın demokrasinin temeli olduğunu biliyor ve ülkemizin aleyhindeki her türlü girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz."

BAZI EMEKLİ AMİRALLERİN AÇIKLAMASI

Bir internet sitesinde, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı. Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.

AA

İlgili Haberler
Son dakika haberi: Bildiriye öncülük edenler ifadeye çağırılacakYÖK'ten 'bildiri' tepkisi!


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Cazip pazar
Rauf Tamer
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Hakan Çelik
Türk lobisinin etkisizliği üzerine
Hakan Çelik
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Atatürk Evi ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden açıklama