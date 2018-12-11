Boğaziçili öğrenci Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruyu seyirciye sordu
ATV'de yayınlayanan Kim Milyoner Olmak İster'de daha önce görülmemiş bir an yaşandı. Boğaziçili Elif Çanga, yarışmanın en kolay aşaması olan ilk soruda joker hakkını kullandı
Dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı, en kolay sorunun geldiği ilk aşamada seyirci jokerini kullanınca ilginç anlar yaşandı.
BOĞAZİÇİLİ ÖĞRENCİ ŞAŞIRDI
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Elif Çanga, sunucu Murat Yıldırım, "Halk arasında 'Zamanla şartlar çok değişti, eski durum kalmadı' anlamında kullanılan sözde, 'Altından çok sular aktı' denilen hangisidir?" sorusunu yöneltti.
Şıklar; semaver, filtre kahve makinesi, çaydanlık ve köprü olarak belirtildi. Seyirci joker hakkını kullanan Elif Çanga'ya stüdyodaki izleyiciler yüzde 97'lik bir oranla doğru cevap olarak d şıkkı yani 'köprü' cevabını verdi.
SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU
Televizyon başında yarışmayı izleyenler ise sosyal medya üzerinden 'Bu soru nasıl bilinemez?', 'Böyle bir soruda joker mi kullanılır' gibi yorumlarda bulundu.