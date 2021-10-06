Türkiye Boğaziçi'ndeki olaylarda 2 öğrenci tutuklandı

Boğaziçi'ndeki olaylarda 2 öğrenci tutuklandı

Türkiye

Boğaziçi'ndeki olaylarda 2 öğrenci tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde yaşanan olaylarda gözaltına alınan 7 öğrenciden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 23:23 Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde dün yaşanan olaylarda Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 öğrenci bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılması istendi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinde tutuklanması istenen şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına ve 1'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Sevk edilen diğer 4 öğrenci de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özden ATİK / İSTANBUL(DHA)

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