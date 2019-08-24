Boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

Bartın’ın İnkum tatil beldesinde boğulma tehlikesi geçiren 21 yaşındaki genç kurtarıldı

24 Ağustos 2019, Cumartesi 21:33
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Boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

Denize giren İbrahim U, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü cankurtaran ekipleri, zamanında müdahale ederek İbrahim U’yu sudan çıkardı.

DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim U’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

60 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Öte yandan İnkum tatil beldesinde gün içerisinde yaklaşık 60 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.


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