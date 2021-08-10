Böğürtlen reçeli tarifi ve yapılışı: Böğürtlen reçeli nasıl yapılır?
Böğürtlenin hem tatlı hem de mayhoş lezzetiyle reçel yapıp kahvaltılarını lezzetlendirmek isteyenler "böğürtlen reçeli nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız böğürtlen reçeli tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
10 Ağustos 2021, Salı 16:22 Son Güncelleme:
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Kahvaltıların ve tatlıların vazgeçilmezi olan böğürtlen reçeli, evde kolayca yapabileceğiniz muhteşem bir tarif. Peki, böğürtlen reçeli nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Kolay böğürtlen reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
BÖĞÜRTLEN REÇELİ TARİFİ
- 1 kg böğürtlen
- 750 gram toz şeker
- Yarım limonun suyu
Böğürtlenleri yıkayıp bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve kapağı kapalı olarak 5-6 saat bekletin.
Ertesi gün böğürtlenleri 20 dakika kaynatın. Limon suyunu ilave edip 10 dakika daha kaynatın. Reçeli cam bir kavanoza doldurup güneşte bekletin.
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