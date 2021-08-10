Böğürtlen reçeli tarifi ve yapılışı: Böğürtlen reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltıların ve tatlıların vazgeçilmezi olan böğürtlen reçeli, evde kolayca yapabileceğiniz muhteşem bir tarif. Peki, böğürtlen reçeli nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Kolay böğürtlen reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

BÖĞÜRTLEN REÇELİ TARİFİ

Böğürtlen reçeli malzemeler

1 kg böğürtlen

750 gram toz şeker

Yarım limonun suyu

Böğürtlen reçeli yapılışı

Böğürtlenleri yıkayıp bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve kapağı kapalı olarak 5-6 saat bekletin.

Ertesi gün böğürtlenleri 20 dakika kaynatın. Limon suyunu ilave edip 10 dakika daha kaynatın. Reçeli cam bir kavanoza doldurup güneşte bekletin.



