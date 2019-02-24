Bohemian Rhapsody'nin bu gece Oscar alması bekleniyor. Tören TSİ 25 Şubat saat 04.00'te başlayacak. Tören öncesi filmseverler film hakkında detaylı bilgi almak istiyor ve "Bohemian Rhapsody konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

BOHEMIAN RHAPSODY KONUSU

Bohemian Rhapsody, Queen grubuna, müziklerine, klişelere meydan okuyan ve kuralları yıkarak dünyanın en sevilen sanatçılarından biri haline gelen ikonik solistlerine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Film, simgeleşmiş şarkıları ve devrimci sesiyle grubun meteorik yükselişine, Mercury'nin yaşam tarzının kontrolden çıkması ile çıkan iç çatışmaya ve yaşamını tehdit eden hastalığına rağmen Mercury'nin rock müzik tarihinin en büyük performanslarından birinde gruba liderlik ettiği Live Aid konserinin arifesinde muzaffer birleşme sürecine yayılıyor. Bu süreçte de, her zaman bir aile gibi olan ve günümüzde dışlanmışlara, hayalperestlere ve müzikseverlere ilham vermeye devam eden bir grubun mirasını süslüyor.

BOHEMIAN RHAPSODY OYUNCULARI

filmin yönetmenliğini Bryan Singer üstleniyor. Mr. Robot dizisiyle adını duyuran Rami Malek'in Freddie Mercury olarak harika bir oyunculuk sergilediği filmin oyuncu kadrosunda Lucy Boynton, Ben Hardy, Gwilym Lee, Mike Myers, Joseph Mazzello Aaron McCusker ve Game of Thrones dizisiyle tanıdığımız Aidan Gillen gibi isimler yer alıyor.