İngiliz rock grubu Queen'in efsanevi lideri Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filminin devamı gelebilir. Queen grubunun gitaristi Brian May, ikinci film için yeşil ışık yaktı. Geçen yıl May, Rolling Stone dergisine verdiği röportajda yeni bir film fikirlerinin olmadığını söylemişti. Şimdi, yeni film fikri üzerinde düşündüklerini söyleyen May, “Hiçbirimiz filmin ne kadar büyük olacağını tahmin edemezdik. Filmin yapımına kalbimizi ve ruhumuzu verdik ve kimse filmin bu kadar başarılı olmasını, Rüzgar Gibi Geçti’den daha büyük başarı yakalamasını beklemiyordu” dedi.

“Yeni bir filmin olabileceğini düşünüyoruz” diyen May, “Ancak çok iyi bir senaryosu olmak zorunda. Uzun zaman alacaktır” şeklinde konuştu.

EN YÜKSEK HASILATLI BİYOGRAFİK FİLM

Yönetmenliğini Bryan Singer'ın üstlendiği 2018 yapımı biyografik film Bohemian Rhapsody, dünya çapında 904 milyon dolarlık hasılat elde etti. Film, başrol oyuncusu Rami Malek’e kazandırdığı En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ıyla birlikte toplam dört Oscar’ın sahibi oldu. Film, hala gelmiş geçmiş en yüksek hasılatlı müzik filmi ve biyografik film olma özelliğini koruyor.

Kaynak: NTV