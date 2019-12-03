Boksör anne çocuğunu polise fırlattı

Şoke eden olay, İngiltere'nin Hull kentinde meydana geldi. İki çocuk annesi boksör Kirsty Bearfield, çocuklarından birini polikliniğe götürdü. Buradaki yetkililer, çocuğun kasten yaralanmış olabileceğinden şüphelendi ve çocukları bir gecelik annenin gözetiminden almak istedi. Görevlilerin, çocukların babalarında kalması gerektiğini söylediği 24 yaşındaki Kirsty Bearfield, bir anda çılgına döndü. Kirsty Bearfield, kucağında çocuğunu tutuyordu. Polis memuru Kirsty Burnett, Bearfield'in karşısına geçerek kendisine kararı açıkladı. Kirsty Bearfield bir anda çılgına döndü ve kucağındaki çocuğu polis memuru Kirsty Burnett'in suratına fırlattı. Polis memuru Burnett, kendisine fırlatılan çocuğu havada yakalamayı başardı ancak ciddi bir sakatlık da yaşadı. Yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki çocuğu tutmak isterken boynunu inciten kadın polis, haftalarca tedavi görmek zorunda kaldı.

Olay mahkemeye taşındı. Hull Mahkemesi'nde görülen duruşmada, polis memuru Kirsty Burnett'in hala sol omzunu tam anlamıyla kullanamadığı açıklandı.





Kirsty Burnett'in boks maçından bir görüntü

Milliyet'in haberine göre, yaşadığı sakatlık nedeniyle kendi başına giyinemediğini anlatan kadın polis, olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve kabuslar gördüğünü söyledi.

Tanık kürsüsüne çıkarak küçük kızının ilkokula başladığını anlatan kadın, ona sarışamadığını anlattı. Ayrıca tırmanış, yüzme ve yürüyüş gibi hobilerinden de mahrum kaldığını söyleyen kadın, "Bir anne için en kötü şey kızına sarılamamak" ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyon girecek

Yargıç, Kirsty Bearfield'in düşünmeden yaptığı ani bir hareket için hapis yatmasını doğru bulmadığını söyledi ve boksör kadına 12 ay hapis cezası verdi ve bu cezası 18 ay erteledi.

Karara göre Kirsty Bearfield'in ayrıca 25 günlük rehabilitasyon tedavisi olması gerekiyor.











