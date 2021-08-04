Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda son olarak Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan Milli sporcu, adını finale yazdırdı. Peki, Boksör Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Busenaz Sürmeneli'nin final maçı ne zaman? İşte ayrıntılar…

BOKSÖR BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Busenaz Sürmeneli, 25 Haziran 1998 Trabzon doğdu. 2019 yılında Rusya’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası’nda altın, Rusya’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

21 yaşındaki milli sporcumuz Rusya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak Türk spor tarihinde adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Kokugikan Arena'da Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. İlk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan almayı başaran Busenaz Sürmeneli, ikinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan aldı, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

Busenaz Sürmeneli final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.