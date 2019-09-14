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Boksör Shakhram Giyasov, farkındalık için ringe çıktı

Hafif sıklet dünya boks şampiyonu Özbek Shakhram Giyasov, gençlerin uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Antalya’da gösteri maçı yaptı

14 Eylül 2019, Cumartesi 22:03
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Boksör Shakhram Giyasov, farkındalık için ringe çıktı

Giyasov, Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen "Boks Şov" kapsamında ringe çıktı. Gençlerin uyuşturucu, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması için gösteri yapan Giyasov, herkesin bir hedefi olması gerektiğini söyledi.

"KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMALIYIZ"

Gençlerin belirlediklere hedefe ulaşana kadar mücadele etmesini öneren Giyasov, "Hedefimiz uğruna çalışmamız gerekiyor. Kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız." dedi.

Gösteriye, vatandaşların yanı sıra turistler de ilgi gösterdi.

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