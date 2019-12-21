Bol dekolteli sokak tarzı

Yıllardır şezlong pozlarıyla ve kömür karası teniyle yaz sezonunun en dikkat çeken isimleri arasında olan sosyetik güze Eda Taşpınar Paris sokaklarında derin dekolteli elbisesiyle poz verdi.

Siyah ve iki yandan göğsüne kadar uzanan yırtmacıyla yine sıradışı görünen Taşpınar elbisesini tamamladığı üzerine aldığı ceketiyle de son derece ilgi çekici görünüyor.

Güneşlenme saatlerini azaltımıştı

Eda Taşpınar “Güneş altında yatmaktan sıkılmıyor musunuz?” sorusuna şu cevabı vermişti:

'Boş durmuyorum'

“Hayır çünkü boş durmuyorum. Sürekli kitap okuyorum. Not defterime tasarımlar çiziyorum. Telefonla iş bağlantılarımı yürütüyorum. Bu arada spor bile yapıyorum.”

Bu arada Eda Taşpınar güneşlenme saatlerini doktorunun tavsiyesi üzerine azaltmış.





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