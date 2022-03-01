Bol köpüğüyle meşhur Susurluk ayranı, evde yapılması mümkün şahane bir lezzet. Peki, evde bol köpüklü Susurluk ayranı nasıl yapılır? Yemekleriniz lezzetine lezzet katacak Susurluk ayranı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

BOL KÖPÜKLÜ SUSURLUK AYRANI TARİFİ

Susurluk ayranı malzemeler

4 yemek kaşığı yoğurt

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı süt

Tuz

SUSURLUK AYRANI YAPILIŞI

Yoğurdu el blender'ıyla çırpın.

Yoğurt pürüzsüz hale gelince suyu ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin.

Tuzunu da ekleyip bardaklara bölüştürün.



