Bol köpüklü Susurluk ayranı nasıl yapılır? Susurluk ayranı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Susurluk ile ismini duyurmuş meşhur Susurluk ayranı, birçok kişi tarafından sevilen şahane bir lezzet. Her yemeğin yanına yakışan Susurluk ayranı tarifi, evde yapabileceğiniz müthiş bir tarif. Peki, Susurluk ayranı evde nasıl yapılır? Bol köpüklü Susurluk ayranı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
01 Mart 2022, Salı 14:24 Son Güncelleme:
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Bol köpüğüyle meşhur Susurluk ayranı, evde yapılması mümkün şahane bir lezzet. Peki, evde bol köpüklü Susurluk ayranı nasıl yapılır? Yemekleriniz lezzetine lezzet katacak Susurluk ayranı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
BOL KÖPÜKLÜ SUSURLUK AYRANI TARİFİ
Susurluk ayranı malzemeler
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 2 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı süt
- Tuz
SUSURLUK AYRANI YAPILIŞI
- Yoğurdu el blender'ıyla çırpın.
- Yoğurt pürüzsüz hale gelince suyu ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin.
- Tuzunu da ekleyip bardaklara bölüştürün.