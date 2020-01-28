Bol oksijenli bir yolculuk: Balıkesir

Balıkesir’de ne yenir?

Balıkesir yöresel yemekleri zeytinyağı, sebze ve otlar ile yapılmaktadır. Ege Bölgesi’ne komşu olan bu şehir Ege lezzetleri ile ortak özellikler taşır. Dağar kebabı, tirit, kabak çiçeği dolması ve kızartması, Kazdağı çorbası, Balıkesir kaymaklısı, keşkek, kapama Balıkesir mutfağının yöreye özgü yemeklerindendir. Ancak turistik merkezlerde her çeşit yemek bulmak mümkündür. Özellikle Ayvalık’ta bulunan Cunda Adası balık restoranları ile ünlüdür. Burada mevsimine göre balık, midye, kalamar, zeytinyağlı mezeler ve salatalar sunulur. Haziran aylarında çıkan papalina adlı küçük balık cinsi bu bölgeye özeldir. Zeytinyağı üretiminin de yapıldığı bölgede en çok zeytinyağlı sebze yemekleri ve balık tercih edilmektedir. Bu seçeneklerin haricinde farklı bazı yöresel yemekleri de vardır.

Tirit

Tavuk suyu ve tavuk etine doğranan kızarmış ekmekler ile yapılan bir yemektir.

Keşkek

Kuzu eti, buğday, salça ile yapılan etli tahıllı yöresel bir yemektir.

Börülce Ekşilemesi

Börülce, koruk suyu, sarımsak, zeytinyağı kullanılarak yapılan haşlanmış salatadır.

Höşmerim

Taze ve tuzsuz peynir, şeker, irmik kullanılarak yapılan bir tatlıdır.

Kaymak Hamuru

Süt kaymağının un ile karıştırılarak pişirilmesinden elde edilir. Ilık olarak servis edilir.

Sakızlı Dondurma

Ayvalık’ın komşusu Yunan adası Midilli olunca doğal olarak Ayvalık’ta da sakızlı dondurma bulmak mümkün. Sakız ağacının özünden gelen mastikalı yani sakızlı dondurmayı Cunda da bulmak mümkün.

Balıkesir'in turistik yerleri

Balıkesir’e bağlı turistik ilçeler olan Ayvalık, Erdek, Edremit, Altınoluk doğal güzellikleri ile turizm merkezleridir. Tatil için bölgeye gelen turistler şehir merkezine çok uzak olmayan bu ilçelerde konaklamaktadırlar. Hangi ilçesinde kalınırsa kalınsın diğer ilçeleri gezmek mümkündür. Doğa sevenlerin de uğrak yeri olan il gezginlere, fotoğrafçılara, kampçılara çok güzel imkânlar sunmaktadır.

İda Dağı

İda Dağı, Çanakkale ve Balıkesir şehirleri arasında yer almaktadır. Doğa sevenlerin, kampçıların uğrak yeridir.

Kazdağı Milli Parkı

Edremit ilçesinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, doğal güzellikleri ve tertemiz havası ile ünlüdür. Sınırları içinde yer alan Şahinderesi Kanyonu ise görülmeye değer bir başka yerdir.

Kaz Dağları

Büyük bir kısmı Biga Yarımadası üzerinde yer alan ve Dede Dağı, Babadağ, Sarıkız Tepesi, Karataş Tepe, Eybek Dağı, Kaz Dağı, Kocakatran Dağı, Gürgen Dağı gibi dağ ve tepe sırasından oluşan Kaz Dağları, Çanakkale ve Balıkesir şehirlerinin sınırları içerisinde yer alır. Özellikle Kaz Dağları sırasının Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk bölgesinde bulunan kısmı, temiz havası yüksek oksijen oranı bilinmektedir.

Antandros Antik Kenti

İda Dağı eteklerinde bulunan Antandros Antik Kenti, M.Ö. 7. ve 8. yüzyıllara dayanan geçmişi ile dikkat çekmektedir. Truva savaşlarının anlatıldığı kitabelerde adı sıkça geçen Antandros Antik Kenti, Balıkesir’de gezilmesi gereken yerlerdendir.

Ayvalık

Ege Denizi'nin kıyısında yer alan ilçe doğal güzellikleri ile Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden biridir. Özellikle Sarımsaklı Plajı, Şeytan Sofrası ve Cunda Adası görülmesi gereken yerleridir.

Şeytan Sofrası

Ayvalık’a gelen herkesin ziyaret ettiği muhteşem manzaraya sahip bir noktadır. Tepede yer alan bir kayada şeytanın ayak izi olduğu var sayıldığından adına Şeytan Sofrası denilmiştir.

Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı

Cunda’da yer alan, eskiden Agios Yannis Kilisesi olan bu yapı, yıllar içerisinde bakımsızlık nedeni ile harabe haline gelmiştir. Yıkılmak üzereyken ünlü Türk iş adamı Rahmi M. Koç'un maddi ve manevi katkıları ile restore ettirilmiş ve 2007 yılında topluma kazandırılmıştır. Kitaplığın ön ve arkasındaki kafe ise harika bir manzaraya sahiptir.

Ortunç Koyu

Koyun çevresinde yaklaşık 35 dalış noktası vardır. Sakin bir koydur. Cunda Adası’nın batısında yer almaktadır.

Erdek

Burası yemyeşil, sakin, yazlık evlerin bulunduğu bir ilçedir. İstanbul’a yakın olmasından dolayı tercih edilen bir beldedir. Eşsiz bir tarih ve doğal güzellikler sunan Balıkesir’i daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.



