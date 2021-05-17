Bol yıldızlı bir 19 Mayıs

Kendimizi dinç, güçlü hissedebiliriz. Yenilenme gücümüz ve kapasitemiz iyi olacak, dokularımız da, ruhumuz da daha çabuk iyileşecek ve yenilenecek. Güneş bu günlerde ünlü Algol yıldızı ile birleşiyor. Algol şiddet ile ilişkili görülen bir yıldız. Şiddet olaylarına çekilmemeye ve karışmamaya çalışalım. Enerjimizi spor ile dengelemek akıllıca olabilir. Açık pencere karşısında yapacağımız üst beden ve yerinde yürüme egzersizleri hem hala eksik olan ateş elementi eksiği belirtilerini azaltacak, hem de dolaşımımızı destekleyecek.

Venüs de aşırılıklara kapı açabilir

Bu hafta bol yıldızlı bir hafta olacak. Haftanın ikinci günü Venüs hem Kuzey Ay Düğümüyle hem de Aldebaran yıldızıyla kavuşum yapacak. Kuzey Ay Düğümü kavuşum yaptığı gezegene inanılmaz bir enerji yükler. Aldebaran Doğu'nun bekçisi olarak bilinen ve kraliyet yıldızlarında sayılan bir yıldız ama Algol gibi onun da etkileri arasında şiddet görülebilir. Venüs ile kavuşumunda şiddet olayları artabilir, zevke düşkünlük, düzensizlik ya da aşırıya kaçma nedenli sağlık sorunları, görme ve duyma sorunları, kazalar, baş bölgesi yaralanmaları görülebilir. Bu hafta gücümüzü ve enerjimizi doğru yerlere yönlendirmeye çalışalım. Beslenmemize ve diyetimize önem verelim, çünkü Venüs etkisine kapılıp boş verebiliriz. Kuzey Ay Düğümü-Venüs kavuşumu tatlıya, zevke düşkünlük, iyi huylu kistler, siğil benzeri deri hastalıkları ile kendini gösterebilir. Kan şekeri ve hormon düzensizlikleri konusunda dikkatli olmamız gerekebilir.

Kalp sağlığına dikkat

Hafta sonuna doğru gerçekleşecek Güneş-Jüpiter karesi ve hafta sonunda kesinleşecek Merkür-Neptün karesi de düzensizlik, aşırı beslenme, kendimizi aşırı yorma ya da sınır tanımama gibi yüklenme durumları konusunda uyarıyor. Karaciğer ve sindirim sistemi sorunları önümüze gelebilir. Sinir hassasiyeti ya da sinir iletim sorunları, zihinsel sorunlar, sinirlerden kaynaklanan hareket sorunları görülebilir. Merkür-Neptün karesi ile aynı günde kesinleşecek Güneş-Admetos kavuşumu da kas ve hareket sorunlarına işaret ediyor. Admetos hareketsizlik, katılaşma ve tıkanma ile ilişkili bir asteroit. Bu hafta hem Venüs'ün hem de Jüpiter'in etkisine kanıp özellikle yemek konusunda aşırıya kaçmaktan kaçınmamız iyi olur, çünkü Güneş aynı zamanda kalbin işleyişi ile de ilişkilidir. Hafta boyunca ölçülü yiyip içmeye ve özellikle hafta sonunda tok karnına egzersiz gibi kalbimizi zorlayacak durumlardan kaçınmaya özen gösterelim. Yürürken, merdiven çıkarken, evde egzersiz yaparken zorlandığımızı hissedersek muhakkak duraklayalım ve dinlenelim. Tansiyon sorunumuz varsa, daha sık kontrol edelim. Maskeli dolaşalım, ama asla maske ile solunum hızımızın artmasına neden olabilecek egzersizler ya da hareketler yapmayalım.

Atatürk Samsun'a ayak bastığında

19 Mayıs 1919 sabahı Bandırma Vapuru Samsun'a varıp, demir attığında gökyüzünde neredeyse her gösterge önemli bir yıldız ile kavuşum yapıyordu. Lokomotif tarzı bir gezegen dizilimi vardı ve Babil’lilerin "Hayat Kraliçesi" olarak adlandırdığı parlak Vega yıldızı ile kavuşan Ay, başı çekiyordu. Algol yıldızı bir yanına Güneş'i, diğer yanına Mars'ı almış, ikisiyle de kavuşum yapıyordu. Venüs "gururla ilerleyen" Alhena yıldızı, Merkür Sheratan yıldızı, Jüpiter göklerin bekçisi büyük Sirius yıldızı, Uranüs Fomalhaut yıldızı, Neptün Praesepe yıldızı, Plüton Mirzam yıldızıyla kavuşuyordu. Fırsatlarla ilişkili asteroit Apollon Regulus yıldızı, içinde yanardağ gibi bir güç barındıran ve patlayınca bastırılamayan bir enerjiyi temsil eden asteroit Vulkanus Ain ve Hyades yıldızları, değişim ve dönüşümü ifade eden Transplüton da Pollux yıldızı ile kavuşumdaydı.

İstanbul'dan yola çıkış - Fomalhaut-Uranüs kavuşumu çizgisi Samsun'dan geçiyor

İstanbul'dan yola çıkış

Atatürk 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrılırken Bandırma Vapuruna direk binmemişti, Kız Kulesi civarlarına motorla gelerek orada beklemiş ve vapura buradan binmişti. Vapurun batırılacağına dair söylentiler dolaşıyordu. Öğle sıralarında vapura bindiği bilgisine göre motorla yolculuğa ilk çıkış anının haritasını incelediğimizde Satürn'ün 12. eve doğru kaydığını, Neptün'ün de 12. evde olduğunu görüyoruz. Yükselende sayılabilecek Satürn zorlu bir yolculuğa ve Neptün ile birlikte 12. evde gizli düşmanlara işaret ediyor. İstanbul'a göre çıkartılan astrolokalite haritasında ulu idealleri destekleyen ünlü Fomalhaut yıldızının Samsun'dan geçiyor olması ne ilginç.

Nice 19 Mayıs'lara erişmek dileğiyle, haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalınız!