Futbol Bol’ca Futbol’un konuğu Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

Bol’ca Futbol’un konuğu Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

Futbol

Bol’ca Futbol’un konuğu Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

Türkiye’nin yenilikçi dijital platformu D-Smart’ın sevilen programı Bol’ca Futbol, 29 Mart Pazartesi akşamı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ı konuk edecek.

28 Mart 2021, Pazar 10:36 Son Güncelleme:
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Seçil Menteş’in sunduğu, Emre Bol’un yorumlarıyla renk kattığı Bol’ca Futbol programı, pazartesi akşamı yeni bölümünde yıllar sonra Süper Lig’e dönmek için hayli iddialı olan Samsunspor Kulübü Başkanı başarılı iş adamı Yüksel Yıldırım’ı ağırlayacak. TFF 1. Lig’de 2. sırada bulunan Samsunspor’un yükselişi, hedefleri ve politikasıyla alakalı merak edilenler bu programda gün yüzüne çıkacak.  

A Milli futbol takımımızın Hollanda ve Norveç maçlarının değerlendirmesi ve Letonya maçı öncesinde son gelişmeler de Bol’ca Futbol’da yorumlanacak. Bol’ca Futbol pazartesi akşamı 20.00’de D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek. 


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