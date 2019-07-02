İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, saat 14:30 sıralarında adliyenin ikinci katından düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor. DHA