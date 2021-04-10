Ekonomi Bölgenin geçim kaynağı oldu, kuzugöbeği mantarının kilosu bin lirayı buluyor

Bölgenin geçim kaynağı oldu, kuzugöbeği mantarının kilosu bin lirayı buluyor

Ekonomi

Bölgenin geçim kaynağı oldu, kuzugöbeği mantarının kilosu bin lirayı buluyor

Mersin Gülnar'da yetişen kuzugöbeği mantarı taze şekilde kilosu 250 liradan, kuru şekilde ise bin liradan alıcı buluyor.

10 Nisan 2021, Cumartesi 14:36 Son Güncelleme:
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Kuzugöbeği mantarı Gülnar ilçesinde vatandaşların geçim kaynağı oldu. Her yıl nisan ve mayıs aylarında çıkan kuzugöbeği mantarının tazesi 250 liradan, kurusu ise bin liraya kadar alıcı buluyor. Vücut direncini arttırdığı kan basıncını düzenleyen etkileri olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı, mangalda, yumurtalı, kavurma, sote olarak tüketiliyor. Kurusu ise önce haşlanıp ardından tüketilebiliyor.



'HEM LEZZETLİ HEM DEĞERLİ'

Ormanda kuzugöbeği mantarı toplayan Durali Işık, "Kuzugöbeği mantarı bahar aylarının gelişi ile ormanda çıkmaya başlar. Bizim için bir gelir kapısı oldu. Ormanda hem temiz hava alıyoruz hem de mantar topluyoruz. Hem çok lezzetli, hem de değerli bir mantar" dedi.

Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR (Mersin), (DHA)

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