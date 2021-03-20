Bölgesel tren seferleri kaldığı yerden devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, gerekli tedbirler alınarak yeniden başlatıldı. Saat 07.45'te hareket eden 6 vagon ve 360 yolcu kapasiteli Kapıkule-Halkalı Treni, Edirne Garı, Şerbettar, Bahçıvanova, Pehlivanköy, Alpullu, Lüleburgaz, Kayabeyli, Seyitler, Muratlı, Çorlu, Çerkezköy, Çatalca ve Ispartakule ile ara duraklarda yolcularını aldıktan sonra varış noktasına ulaşacak.

AA

x



