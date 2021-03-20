Ekonomi Bölgesel tren seferleri kaldığı yerden devam ediyor

Bölgesel tren seferleri kaldığı yerden devam ediyor

Ekonomi

Bölgesel tren seferleri kaldığı yerden devam ediyor

Koronavirüs nedeniyle bir süredir ara verilen bölgesel tren seferleri tekrar başladı. Saat 07.45'te hareket eden 6 vagon ve 360 yolcu kapasiteli Kapıkule-Halkalı Treni yola çıktı.

20 Mart 2021, Cumartesi 09:51 Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, gerekli tedbirler alınarak yeniden başlatıldı. Saat 07.45'te hareket eden 6 vagon ve 360 yolcu kapasiteli Kapıkule-Halkalı Treni, Edirne Garı, Şerbettar, Bahçıvanova, Pehlivanköy, Alpullu, Lüleburgaz, Kayabeyli, Seyitler, Muratlı, Çorlu, Çerkezköy, Çatalca ve Ispartakule ile ara duraklarda yolcularını aldıktan sonra varış noktasına ulaşacak.

AA


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