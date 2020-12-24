Kadınların ve erkeklerin vücudundaki belirli noktalarda bölgesel yağlanmalar olabilir. BU bölgesel yağlanmalar ise uygun metotlar ile eritilir. Erkeklerde özellikle göbek ve bel bölgesinde yağlanmalar meydana gelir. Bu bölgesel yağlanmalar da çeşitli hastalıklara yol açar. O nedenle bölgesel yağların da eritilmesi gerekmektedir.

Vücudun geneline yerleşen kiloların yanı sıra bazı bölgelerde fazlalıklar oluşabilir. Bu nedenle vücudun bazı bölgelerinde biriken yağları yakmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Bu hedefe yönelik bazı egzersizler yapılmalıdır.

Özellikle tüm vücudu çalıştıran ve yoran egzersizler yerine yağ fazlalığı olan bölgeleri çalıştırmak için egzersizler uygulanır. Buna göre vücudun belli bir noktasında biriken yağlar kontrollü bir şekilde yakılmalıdır. Başta kadınlar olmak üzere erkeklerde oluşan bölgesel yağlanmaları da yakmaya yönelik çeşitli egzersizler ve diyet programları uygulanabilir.

En Hızlı ve sağlıklı bölgesel zayıflama yöntemleri nelerdir?

Vücudun herhangi bir bölgesinde yer alan fazla yağları yakmak için doğru egzersizler ve kürler uygulanmalıdır. Bunun için doğru egzersiz ve doğru kürün uygulandığından emin olunması gerekir. Günümüzde bölgesel zayıflama için pek çok teknik uygulanabilir.

Diyet ve egzersizin yanı sıra soğuk lipoliz ve buna benzer cihazlar ile bölgesel yağlardan da kurtulmak mümkün. Bazı diyetler ise özellikle bölgesel zayıflamayı sağlıyor. Bölgesel yağlanmanın fazla olduğu alanlarda masaj yapılarak yağlar da eritilebiliyor. Bu sayede hızlı ve kolay bir şekilde kilo vermek mümkün. Bu doğrultuda egzersizler yapılmalıdır. Kadınlarda özellikle göbek ve bacak çevresinde fazla yağlanma meydana gelebiliyor. Bu da yürüyüşler ile önlenebilir.

Bölgesel zayıflama kürleri

Vücudun belli noktalarında oluşan bölgesel yağların giderilmesi için doğru kürler uygulanmalıdır. Bu kürler arasında en bilineni Maden Suyu ile Limondur. Maden suyu ile limon kürü şu şekilde uygulanır;

- 3 Kaşık yoğurt

- 1 Bardak maden suyu

Yapılışı: Üç kaşık yoğurdun içerisine bir bardak maden suyu eklenir. Bunlar temiz bir kase içinde karıştırılır. Bu karışım ise her gün uyumadan 30 dakika önce tüketilmelidir.

Bacak ve göbek eriten limon- yoğurt kürü

- 4 Kaşık yoğurt

- 1 yarım limon

- 1 kaşık pul biber

Yapılışı: 4 kaşık yoğurt, 1 yarım limon ve 1 kaşık pul biber kaseye alınarak iyice karıştırılır. Bu karışım en az iki gün boyunca tüketilir. Yoğurt ve limon kürü doğru tüketildiği takdirde bacak ve göbek eritebilir.

Göbek eriten tarçın kürü

- 1 Su bardağı yağsız süt

- Yarım çay kaşığı toz tarçın

Yapılışı: Bir bardağa alınan yağsız sütün içerisine yarım çay kaşığı toz tarçın eklenmelidir. Bu süt ve tarçın karışımı Her gün uyumadan önce tüketildiği takdirde göbekte oluşan fazlalıklardan kurtulmayı sağlar.

Bölgesel zayıflama için dikkat edilecek noktalar

Kadınlarda ve erkeklerde bölgesel olarak biriken fazlalıkların doğru bir şekilde yok edilmesi gerekir. Bu nedenle bölgesel zayıflama yöntemleri doğru şekilde kullanılmalı. Kilo fazlalığı olan bölgelere yönelik egzersiz yaparken tüm vücut değil de o bölgeye uygun bir egzersiz uygulanmalıdır. Mesela bacaklarda oluşan fazlalıkların giderilmesi için bol bol yürüyüş yapmak gerekir.

Bel bölgesinde oluşan yağların giderilmesi için çeşitli kürler uygulanmalıdır. Yoğurt içeren kürler bel bölgesinde oluşan yağları yok eder. Bunun yanı sıra selülit ve bölgesel fazlalıklar çeşitli cihazlar ile yok edilebilir. Cihazlar soğuk ultrason ve radyo frekans teknolojisi ile yok edilir. Çeşitli besinler ile oluşan kürler vücuttaki yağları da kolay bir biçimde eritecektir. O nedenle bölgesel zayıflama için cerrahi müdahalelerin yanı sıra diyet de uygulanmalı.

Bölgesel yağlanmaların oluşmaması için karbonhidrat tüketilmemesi gerekir. Düzenli egzersizin yanı sıra yoğun probiyotik içeren yoğurtlar düzenli bir şekilde tüketilmeli. Ayrıca sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek de gerekir. Çiğ sebzelerin yanı sıra limon gibi asitli ürünlerin tüketimi de arttırılmalıdır. Bölgesel fazlalıkların giderilmesi için müsli ve kuruyemiş de tüketmek gerekir.



