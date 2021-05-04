Magazin Bollywood oyuncusu Kangana Ranaut'un hesabı askıya aldı

Bollywood oyuncusu Kangana Ranaut'un hesabı askıya aldı

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Bollywood oyuncusu Kangana Ranaut'un hesabı askıya aldı

Twitter, Bollywood yıldızı Kangana Ranaut'un hesabını, şiddeti teşvik ettiği iddia edilen bir paylaşımı nedeniyle askıya aldı.

04 Mayıs 2021, Salı 17:34 Son Güncelleme:
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Twitter, Bollywood yıldızı Kangana Ranaut'un hesabını, şiddeti teşvik ettiği iddia edilen bir paylaşımı nedeniyle askıya aldı.

Paylaşımında çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir isyana gönderme yaptığı iddia edilen oyuncu Kangana Ranaut'un, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den "2000'lerin başındaki" liderlik tarzını kullanarak bir muhalefet liderini "evcilleştirmesini" istedi.

Ranaut'un twiti, sosyal medya platformunda büyük tepki alırken hesabı askıya alan Twitter, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

BBC’nin haberine göre, ancak şirketin temsilcisi, Ranaut'un platformun nefret söylemi ve taciz edici davranış kurallarını defalarca ihlal ettiğini ifade etti.


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