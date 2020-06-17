Bologna nerede? Bologna gezi rehberi

İtalya’nın kuzeyinde, Floransa’nın 82 kilometre uzağında yer alan Bologna, tarihi yapısı en iyi korunabilmiş, gastronomi zenginliği ile bilinen, dünyanın en eski üniversitesine sahip, Avrupa’nın önemli şehirlerinden biri. Bologna, turistik ve yıl içerisinde gerçekleşen sektörel fuarları nedeniyle her yıl binlerce ziyaretçi ağırlamakta.

Bologna, tüm dünya tarafından bilinen, eşsiz lezzetlere sahip bir mutfağa sahip. Özellikle makarna ve pizzaların ön plana çıktığı İtalyan mutfağında çok lezzetli soslar göze çarpıyor. Bu soslardan en bilineni ve neredeyse tüm dünyada kullanılan bolonez sos Bologna’da doğmuştur. Makarna, pizza ve sosların dışında peyniriyle de ön plana çıkan İtalya, mozzarella, parmesan gibi lezzetli peynir çeşitleriyle misafirlerine eşsiz bir yemek deneyimi yaşatmakta. Ricotta peynirli dondurma ise Bologna’ya gidenlerin denemek istedikleri lezzetler arasında öncelikli bir yere sahip.

Aperitivo

Saat 18:00 gibi başlayıp gece yarısına kadar süren, aperatif barların kurulduğu, Bolognalıların bir yemek kültürü parçası olan bu aperitivo’ları neredeyse her mekânda görebiliriz. Gittiğiniz mekânlarda satın aldığınız içeceklerin yanında ücretsiz olarak aperitivo’lar alabilirsiniz. Parmesan, ortadella, ricotta ve kremayı tart hamurunun üzerinde yiyebileceğiniz spuma di mortadella bir aperatif çeşididir.

Tagliatelle al ragù

Bologna’nın en meşhur yemeği tagliatelle al ragù yani bizim bildiğimiz ismiyle bolonez soslu makarna, Bologna’nın en meşhur yemeği diyebiliriz. Tagliatelle al ragù, kalın spagetti, kıyma ve sostan oluşmakta.

Tortellini

Tortellini, mantı şeklinde, içerisinde genellikle et ve peynir ile dolu olan bir makarna. Et tüketmeyen kişiler için içerisinde peynir ve domatesli olan hallerini bulmak mümkün.

Gramignia alla salsiccia

Makarnanın daha kalın, kısa ve kıvrık halidir. Etli bir sosla sunulmakta.

Bollito misto

Tavuk, biftek ve farklı et ürünleri sebze çeşitleri veya püre ile servis edilmekte.

Torta di riso

Pirinç, badem ve bir çeşit likör olan amerotto ile yapılan, Bologna’nın en meşhur tatlısı.

Bologna’da gezilecek yerler

Bologna, Orta Çağ mimarisinin çok güzel örnekleriyle dolu kırmızı tuğlalı olmasından almıştır. Avrupa'nın en eski üniversitesi olan Bologna Üniversitesi öğrencileri arasında Dante, Erasmus ve Kopernik de yer almakta. Kuzey İtalya'daki Emilia-Romagna eyaletinin başkenti olan Bologna’da yerleşimin M.Ö. 1000'li yıllarda başladığı düşünülmektedir. Bologna, M.Ö. 6. yüzyılda Felsina adıyla kurulmuş iki asır boyunca, Gaul'un kabileleri tarafından Bononia olarak yeniden adlandırılana dek Etrüks hâkimiyetinde kalmıştır. Romalılar ve ardından Bizanslılara geçen şehir, 12. yüzyılda bağımsız bir komün olmuştur. 1506'da Bologna'yı ele geçiren Papalık birlikleri, 18'inci yüzyılın sonunda Napolyon'un gelişine kadar şehre hükmetmişlerdir. 1860'da Bologna, yeni kurulan İtalya Krallığı'na katılmıştır. Günümüzde Bologna’da yer alan eserler bu geçmiş devirlere ışık tutmakta.

Maggiore Meydanı (Piazza Maggiore)

Maggriore Meydanı, 13. yüzyılda dikdörtgen şeklinde çevrelenen, Bologna şehrinin en gözde yerlerinden birini oluşturuyor. Meydan, Şehrin turizm danışma bürosuna ev sahipliği yapmakta. Bölgede sıklıkla düzenlenen konserlere ve film festivallere katılabilir, büyüleyici atmosferi eşliğinde kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

Asinelli ve Garisenda Kuleleri

Asinelli ve Garisenda kuleleri, 96 metre yüksekliğine sahip, hafif eğik yapıları ile adeta Pisa Kulesi‘ni andırıyor. 12. yüzyılda Orta Çağ döneminin zenginlerinden Asinelli ailesi tarafınca inşa ettirilen bu yapılara, küçük 498 adet ahşap merdiven ile çıkılıyor

San Domenico Bazilikası

San Domenico Bazilikası (Basilica of San Domenico), İtalya’nın en önemli kiliseleri arasında. Yapıtın içerisinde Michelangelo‘nun erken dönem heykellerine rastlanmakta.

San Petronio Bazilikası

San Petronio Bazilikası, dünyanın en büyük kiliselerinden birisi. 132 metre uzunluğu ve 47 metre yüksekliği ile gelen tüm misafirleri etkilemekte ve etkileyici bir intiba bırakmakta. 1390 yılında Antonio di Vincenzo adlı mimarın tasarladığı eserin içerisinde dünyaca ünlü güneş saatleri göze çarpıyor.

Neptün Çeşmesi

Neptün Çeşmesi, Bologna şehrinin en önemli yapıtlarından biri ve günün her saati ziyaretçilerin akınına uğruyor. Tommosa Lauret tarafından 1563 yılında tasarlanan mimarı eser, Piazza Maggiore bölgesinin ve şehrin en önemli simgesi.

Palazza Comunale (Palazza d’Accursio)

“Halk Sarayı” adıyla da bilinen ve 15. yüzyıl mimarisine ait dokuları simgeleyen Palazza Comunale, 13. yüzyıldan günümüze kadar “Belediye Binası” olarak kullanılmaya devam edildi. Yapıtın üzerinde Madonna ve İsa Peygamber’e ait resimler bulunuyor.

Arkeoloji Müzesi

Arkeoloji Müzesi, 1881 yılından beri şehrin tarihi yapısını anlatan en güzel mimari yapıt olarak varlığını korumaya devam ediyor.. Müzede, anatomi, elektrik, denizcilik gibi birçok alanda eser görmek mümkün.

Bologna Cathedral

“Açık Hava Müzesi” olarak nitelendirilen şehrin bünyesinde yer alan San Pietro Katedrali (Cadhedrale di San Pietro), dünyanın en büyük 6. Katedrali.

Sanctuary di Madonna di San Luca

Sanctuary di Madonna di San Luca, ormanlık bir tepe üzerinde kuruludur. Tarihsel ve dinsel öğeleri sayesinde her yıl turistler tarafından rağbet görüyor.

Palazzo del Re Enzo

Yalnızca sergi dönemlerinde ziyarete açılan Palazza del Re Enzo Sarayı, büyüleyici mimari yapısı ile Piazza Maggiore bölgesine tarihsel bir hava katıyor.

Podesta Sarayı

Estetik ve özgün tasarımıyla farkını ortaya koyan Podesta Sarayı (Palazzo del Podesta), San Petronio Bazilikası’nın karşısında yer alıyor.

Pinacoteca Nazionale di Bologna

İtalyan sanatçıların eserlerinin sergilendiği National Gallery (Pinacoteca Nazionale di Bologna), her yıl sanatseverler tarafından ziyaret ediliyor.

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