Bolonez soslu makarna tarifi ve yapılışı: Bolonez soslu makarna nasıl yapılır?
Bolonez sos ve makarnanın eşsiz uyumu ile ortaya çıkan bolonez soslu makarna tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz ve ana yemek olarak da tüketebileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, bolonez soslu makarna nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Bolonez soslu makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
08 Ağustos 2021, Pazar 13:06 Son Güncelleme:
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Makarnaya en çok yakışan soslardan birisi olan bolonez sos, bolonez soslu makarna tarifi ile bir araya gelince ortaya lezzet şöleni çıkıyor. Peki, bolonez soslu makarna nasıl yapılır? Bolonez soslu makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
BOLONEZ SOSLU MAKARNA TARİFİ
Bolonez soslu makarna malzemeler
- 1 paket spagetti
- 1 litre su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Bolonez sos için:
- 300 gram kıyma
- 1 adet orta kuru soğan
- 1 adet orta boy havuç
- 2 adet orta boy domates
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Yarım su bardağı makarnanın haşlama suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Bolonez soslu makarna yapılışı
Öncelikle makarna için derin bir tencerede suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine makarnayı, tuzu ve zeytinyağını ekleyin. Makarna istediğiniz pişme seviyesine geldiğinde yani yaklaşık 8-10 dakika sonra süzün. Soğanı ve domatesi küp küp doğrayın. Havucu da rendeleyin. Geniş bir tavaya zeytinyağı koyup kızdırın. Kızdırdığınız tavanın içinde soğanı ve ardından havucu ekleyip kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine kıymayı da ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıyma kavrulduktan sonra salçayı ve domatesi ekleyip pişirmeye devam edin. Makarnayı haşlarken ayırdığınız suyu, tuzu ve karabiberi de ekleyip sos kıvamı alınca altını kapatın. Sosu, haşladığınız spagettinin üzerine döküp karıştırın.