Makarnaya en çok yakışan soslardan birisi olan bolonez sos, bolonez soslu makarna tarifi ile bir araya gelince ortaya lezzet şöleni çıkıyor. Peki, bolonez soslu makarna nasıl yapılır? Bolonez soslu makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

BOLONEZ SOSLU MAKARNA TARİFİ

Bolonez soslu makarna malzemeler

1 paket spagetti

1 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bolonez sos için:

300 gram kıyma

1 adet orta kuru soğan

1 adet orta boy havuç

2 adet orta boy domates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı makarnanın haşlama suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Bolonez soslu makarna yapılışı

Öncelikle makarna için derin bir tencerede suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine makarnayı, tuzu ve zeytinyağını ekleyin. Makarna istediğiniz pişme seviyesine geldiğinde yani yaklaşık 8-10 dakika sonra süzün. Soğanı ve domatesi küp küp doğrayın. Havucu da rendeleyin. Geniş bir tavaya zeytinyağı koyup kızdırın. Kızdırdığınız tavanın içinde soğanı ve ardından havucu ekleyip kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine kıymayı da ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıyma kavrulduktan sonra salçayı ve domatesi ekleyip pişirmeye devam edin. Makarnayı haşlarken ayırdığınız suyu, tuzu ve karabiberi de ekleyip sos kıvamı alınca altını kapatın. Sosu, haşladığınız spagettinin üzerine döküp karıştırın.



