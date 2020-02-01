Bolonezli makarna sosu tarifi: Bolonezli makarna sosu nasıl yapılır?

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Bolonezli makarna sosu tarifi

Bolonezli makarna sosu malzemeleri

- 100 gr margarin

- 20 gr rendelenmiş soğan

- 400 gr rendelenmiş domates

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay bardağı domates sosu

- 250 gr yağsız dana kıyması

- 2 diş ince kıyılmış sarımsak

- 4 adet ince dilimlenmiş çarliston biber

- 1 adet defne yaprağı

- Karabiber

Bolonezli makarna sosu yapılışı:

Margarini bir tavada kızdırın. Yağ kızınca kıymayı ilave edip, rendelenmiş soğan ve sarımsağı da ekleyerek 5 dakika sürekli karıştırarak kavurun. Domates ve çarliston biberleri de katarak bir taşım kaynatın. Ateşi kısın, 15 dakika daha pişirip içine tuz, karabiber, ve defne yaprağı ilave edin. Önceden hazırlanan domates sosunu katın. Kısık ateşte oldukça koyu kıvamlı bir sos elde edinceye kadar pişirip ateşten alın.