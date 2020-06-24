Bolsonaro mahkeme zoruyla maske takacak

Brezilya'da bir mahkeme, daha önce corona virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen, karantina ve sosyal mesafe önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere katılan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yüz maskesi takması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, Bolsonaro'nun maske takmamaya devam etmemesi halinde her gün için 2000 real (yaklaşık 388 dolar) ceza ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu. Bolsonaro aleyhindeki dava bir avukat tarafından açılmıştı.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek seçim toplantılarında taraftarlarıyla bir araya gelen, kucağında bebeklerle fotoğraf çektiren Bolsonaro, yasaklara meydan okumak için başkanlık sarayında 1300 kişiyi mangal partisine davet ettiğini açıklamış ancak tepkiler üzerine son anda bu kararından vazgeçmişti.

Maske takmadığı kanıtlanabilir

Başkent Brasilia'yı da kapsayan federal bölgede 30 Nisan'dan beri maskesiz dışarı çıkmak yasak.

Ülkedeki tüm kurallara uyma zorunluluğu bulunan Bolsonaro'nun, maske kullanmayı reddettiği belirtilen kararda, "Google'da yapılacak basit bir sorgulama ile Jair Bolsonaro'nun başkent bölgesinde maske kullanmadığı sayısız görüntüye erişmek yeterli" ifadesi kullanıldı.

Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana maske kullanmadan birçok kez yandaşlarının düzenlediği gösterilere katılıp işletmeleri ziyaret etmişti.

AA



