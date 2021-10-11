Kültür & Sanat Bolşoy Tiyatrosu'nda kahreden ölüm: İzleyenler gösterinin parçası sandı

Bolşoy Tiyatrosu'nda kahreden ölüm: İzleyenler gösterinin parçası sandı

Kültür & Sanat

Bolşoy Tiyatrosu'nda kahreden ölüm: İzleyenler gösterinin parçası sandı

Moskova'nın ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda bir sanatçı, sahnede opera performansı verdiği sırasında izleyenlerin gözleri önünde ezilerek öldü.

11 Ekim 2021, Pazartesi 11:50 Son Güncelleme:
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Rusya'nın en prestijli tiyatrolarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen Sadko operası bir trajediye sahne oldu. 37 yaşındaki sanatçı Yevgeny Kulesh sahnede olduğu sırada setin üstüne düşmesi sonucu seyircilerin önünde ezilerek hayatını kaybetti. İzleyiciler olayın gösterinin bir parçası olduğunu sandı ancak sahnede ilk müdahaleyi yapan sanatçılar "ambulans çağırın, kan var" diye bağırınca tiyatroda büyük bir kaos yaşandı. Opera hemen durduruldu ve seyirciden ayrılmaları istendi.

SET DEĞİŞİRKEN PARÇA DÜŞTÜ

Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov olayın Sadko operasındaki set değişikliği sırasında meydana geldiğini açıkladı. İlk raporlar, 37 yaşındaki sanatçının set alçalırken yanlış yöne gittiğini ve düşen parçanın onu altına sıkıştırdığını belirtti. Videolar, setin bir kısmının yavaşça düştüğünü ve paniğe kapılan sanatçıların, personeli pervaneyi kaldırması için uyardığını gösteriyor.

Moskovalı müfettişler, ölümünü çevreleyen koşulları araştırdıklarını söyledi, ayrıca soruşturma komitesi, federal işyeri sağlığı ve güvenliği yasalarına uyulup uyulmadığı konusunda bir soruşturma başlattığını açıkladı. Kulesh'in 2002'den beri tiyatroda çalıştığına inanılıyor.

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