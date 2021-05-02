Türkiye Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

02 Mayıs 2021, Pazar 17:11 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacak. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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