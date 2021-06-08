Türkiye Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü 5 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

08 Haziran 2021, Salı 16:17 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Açıklaması yapıldı

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