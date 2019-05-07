Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim elemanı alıyor... Başvuru şartları nelerdir?
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak. İlan bugün yayımlandı ve son gün 21 Mayıs... Peki, başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." diye duyuru geçti.
Bu ilan sonrası başvuru hakkındaki detaylar adaylar tarafından araştırılmaya başlandı.
İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ