Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." diye duyuru geçti.

Bu ilan sonrası başvuru hakkındaki detaylar adaylar tarafından araştırılmaya başlandı.