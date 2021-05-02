Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümüne öğretim görevlisi alacak. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır." açıklamasını yaptı.

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