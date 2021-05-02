Türkiye Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümüne öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

02 Mayıs 2021, Pazar 17:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümüne öğretim görevlisi alacak. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır." açıklamasını yaptı.

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