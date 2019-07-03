Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan yayımlayarak "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır." diye belirtti.

İlanın ardından başvuruların nasıl yapılacağı konusu gündeme geldi.