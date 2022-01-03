Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında karar
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında 'Uyarma Cezası'verildi.
03 Ocak 2022, Pazartesi 17:23 Son Güncelleme:
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), MYK tarafından “uyarı” talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında kararını verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında “Uyarma Cezası” verildi.
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