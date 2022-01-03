CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), MYK tarafından “uyarı” talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında kararını verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında “Uyarma Cezası” verildi.







