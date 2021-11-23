Siyaset Bolu Belediyesi'ne tepki! Adalet Bakanı Gül: Herkes eşit!

Bolu Belediyesi'ne tepki! Adalet Bakanı Gül: Herkes eşit!

Siyaset

Bolu Belediyesi'ne tepki! Adalet Bakanı Gül: Herkes eşit!

Bolu Belediyesi'nin yabancı uyruklulara nikah ve su ücreti fiyatlandırmasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir' dedi.

23 Kasım 2021, Salı 11:57 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Gül, Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikah ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararına Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, tepki gösterdi.

Bakan Gül, "CHP’li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar" dedi.


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