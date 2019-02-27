Bolu Dağı kara teslim! Kar kalınlığı 5 santime ulaştı

Anadolu Otoyolu’nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler ile D-100 Karayolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkisinde gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürürken sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerini, güzergahı kullanmamaları yönünde uyardı.

AA