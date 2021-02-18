Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı, D-100 kara yolunun, Düzce bölümündeki Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde başladı. Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, güzergahta ring halinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Düzce kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

AA