Türkiye Bolu Dağı´nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı´nda kar yağışı etkili oluyor

Türkiye

Bolu Dağı´nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ekipler teyakkuza geçti.

22 Ocak 2022, Cumartesi 00:59 Son Güncelleme:
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Gece saatlerinde Bolu Dağı mevkisinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte polis, jandarma, AFAD, Karayolları ekipleri de teyakkuza geçti. Özellikle Karayolları ekipleri trafik konusunda aksaklık yaşanmaması için tuzlama çalışmalarına hız verdi. Bolu Dağı’nda kayan araçların ulaşımı etkilenmemesi için hemen müdahale edildi. Diyanet Vakfı ise sürücülere çorba ikram etti.

DHA

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