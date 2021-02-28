Türkiye Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı!

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı!

Türkiye

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli civarında etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücülere uyarı yapılıyor.

28 Şubat 2021, Pazar 17:16 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli civarında başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkisini daha da artırdı.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.



Sürücüler, kar, tipi ve sis nedeniyle güzergahta dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, otoyolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşımın normal olarak sağlandığı bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları için uyarıyor.

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