İstanbul istikametine seyreden Lütfi M. idaresinde 31 AAZ 75 TIR, Karanlıkdere mevkisinde sis ve sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken, TIR bariyerde asılı kaldı. Kazanın ardından çevreye saçılan bariyer ve tabela parçaları vatandaşlar tarafından toplandı.





TIR'ın bölgeden kaldırılması için çalışma başlatılırken, bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

AA