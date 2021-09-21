Bolu Dağı'nda kaza! TIR bariyerlere asılı kaldı
D-100 karayolunun Bolu Dağı istikametinde meydana gelen kazada TIR bariyerlere asılı kaldı. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.
21 Eylül 2021, Salı 11:52 Son Güncelleme:
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İstanbul istikametine seyreden Lütfi M. idaresinde 31 AAZ 75 TIR, Karanlıkdere mevkisinde sis ve sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken, TIR bariyerde asılı kaldı. Kazanın ardından çevreye saçılan bariyer ve tabela parçaları vatandaşlar tarafından toplandı.
TIR'ın bölgeden kaldırılması için çalışma başlatılırken, bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
AA
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