Türkiye Bolu Dağı'nda sis nedeniyle trafik yavaşladı

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle trafik yavaşladı

Türkiye

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle trafik yavaşladı

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sürücüler, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

10 Ocak 2021, Pazar 16:02 Son Güncelleme:
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İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

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Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca yağmur da etkisini gösterdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolu az sayıda sürücü kullanırken, sürücüler, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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