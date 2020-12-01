Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
01 Aralık 2020, Salı 18:34 Son Güncelleme:
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Bölgede Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla sağanak ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.
AA