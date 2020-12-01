Bölgede Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla sağanak ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

AA







