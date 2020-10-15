Türkiye Bolu Dağı'nda yoğun araç trafiği

Bolu Dağı'nda yoğun araç trafiği

Türkiye

Bolu Dağı'nda yoğun araç trafiği

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması nedeniyle, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisi Ankara istikametinde yoğun araç trafiği oluştu.

15 Ekim 2020, Perşembe 00:56 Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti 1 ay sürecek derz yenileme çalışması nedeniyle saat 15.00 sıralarında ulaşıma kapatıldı. Ankara istikametine gidecek araçlar, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişini kullandı. Yol çalışması nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilen araçlar, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi

Özellikle ağır tonajlı araçların sol şeridi kullanması nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Bolu Dağı'nın dik rampalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Rampaların aşılmasıyla trafik normal akışına döndü. Araçlar, daha sonra Bolu Abant gişelerinden TEM Otoyolu'na geçiş yaparak yollarına rahatça devam etti.

Murat KÜÇÜK/BOLU(DHA)


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