Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor

12 Aralık 2018, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
A A
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Akşam saatlerinde başlayan yağış, otoyolun Bolu Dağı Tüneli bölgesi ile viyadükler üzerinde ve D-100 kara yolunda Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı bölgede Kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ 35 METREYE KADAR DÜŞÜYOR

Bu arada zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de söz konusu güzergahlardaki görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşüyor.

Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösteriyor.  

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.