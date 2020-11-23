Bolu Dağı’ndan izni olmayıp geçenler cezayı yedi

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Sadece kargo şirketlerine ait araçların tırmanışa geçtiği Bolu Dağı’nda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlamaya uymayanlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Saat 20.00 itibari ile başlayan denetimlerde belgesi olan sürücüler trafik yönünden denetim yapılırken, belgesi olmayan sürücü ve araç içerisindeki yolculara cezai işlem uygulandı.

Toplam 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı

Yaklaşık 2 saat içinde yüzlerce kamyon ve aracı denetleyen ekipler 4 araç sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkmalarından dolayı 3 bin 150 liradan toplam 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

DÜZCE (İHA)







