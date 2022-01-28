Bolu Dağı’nın İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak

Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkisinde yol kenarındaki kar yığınlarının kaldırılması için çalışma yapacak. Çalışma kapsamında TEM’in İstanbul yönü saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Bolu tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için İstanbul yönü trafiği, 29 Ocak tarihinde saat 01.00-03.30 arasında Abant kavşağından D-100´e aktarılacaktır" denildi.

DHA