Türkiye Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın bütün köye sıçradı

Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın bütün köye sıçradı

Türkiye

Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın bütün köye sıçradı

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere de sıçradı.

25 Ekim 2020, Pazar 15:34 Son Güncelleme:
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Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Evi yanan köylüler sinir krizi geçirdi  

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor. Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Evi yanan köylüler sinir krizi geçirdi  

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor. Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

12 ev kül oldu  

Bolu Valisi Ahmet Ümit ilk belirlemelere göre 12 evin yandığını açıkladı. Büyükbaş hayvanlar telef olurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

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