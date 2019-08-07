Türkiye’nin 67 ilinde hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Bolu’nun Göynük ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Peki, Bolu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte Bolu Göynük TOKİ kura sonuçları…

Kura töreni Göynük Belediyesi Düğün Salonu’nda noter huzurunda yapıldı. Projede konut sahibi olan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yatay şehirleşmeyle hayata geçen 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Bolu Göynük’te inşa edilecek toplam 79 konutun 47’si 2+1, 32’si de 3+1 planda olacak.

Proje kapsamında alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar 533 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşin ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. Orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 1.070 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 20 peşin 120 ve 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.

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