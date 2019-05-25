Bölücü terör örgütüne bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

25 Mayıs 2019, Cumartesi 14:52 Son Güncelleme:
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Bölücü terör örgütüne bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu. AA


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