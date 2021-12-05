Türkiye Bolu’da AVM'de kavga çıktı! Masalar havada uçtu! O anlar kamerada

Bolu’da AVM'de kavga çıktı! Masalar havada uçtu! O anlar kamerada

Türkiye

Bolu’da AVM'de kavga çıktı! Masalar havada uçtu! O anlar kamerada

Bolu’da iki grup arasında çıkan kavgada alışveriş merkezindeki masa ve sandalyeler havada uçtu. AVM savaş alanına dönerken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

05 Aralık 2021, Pazar 14:00 Son Güncelleme:
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Olay, geçtiğimiz günlerde D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde bulunan AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde bulunan alkollü bir mekanda müşteriler ile işyeri sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından AVM’den ayrılan müşteriler daha kalabalık şekilde geri geldi.


ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Polis ekiplerinin de bulunduğu alanda işyeri sahibi ile bir süre konuşan grup, daha sonra tekme ve yumruklarla şahsa saldırdı. Alışveriş merkezinde bulunan sandalye ve masalarla birbirlerini darp eden grubu polis ekipleri güçlükle ayırdı. Savaş alanına dönen alışveriş merkezindeki kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde alışveriş merkezine kalabalık şekilde gelen grubun masada oturan işyeri sahibi ile bir süre konuştuktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

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