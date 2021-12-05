Türkiye Bolu'da bıçaklı saldırı! 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Bolu'da bıçaklı saldırı! 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Türkiye

Bolu'da bıçaklı saldırı! 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı F.G. (20) tarafından bıçaklanan 3 çocuk babası Güray Uzun (38) hayatını kaybetti.

05 Aralık 2021, Pazar 18:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, dün gece saatlerinde Mudurnu ilçesi Yeniceşeyhler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde bulunan bir evde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan F.G. ile Güray Uzun arasında tartışma çıktı. İki tarafı arkadaşları ayırdı.

Uzun daha sonra aracına binerek evine gitmek istedi. Ancak bu sırada F.G., yanında bulunan bıçakla Uzun'u bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan F.G ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu)(DHA)

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Sözün kısası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Müzik listelerimiz ve değişen sosyoloji
Hakan Çelik
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?