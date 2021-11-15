Türkiye Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park eden sürücü büyük şok yaşadı

Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park eden sürücü büyük şok yaşadı

Türkiye

Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park eden sürücü büyük şok yaşadı

Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen araç yandı. Aracı kullanılamaz hale gelen sürücü, 'Buraya ateş yakmışlar ama tamamen söndürmemişler. Yanan ateşin üzerine araba çekmem. Ateşin yandığını görmedim' dedi.

15 Kasım 2021, Pazartesi 15:06 Son Güncelleme:
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Bolu'da daha önce ateş yakılan alana park edilen hafif ticari araç alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü Suat S, "Buraya ateş yakmışlar ama tamamen söndürmemişler. Yanan ateşin üzerine araba çekmem. Ateşin yandığını görmedim"dedi.


Bolu Salıbeyler Mahallesi'nde yaşayan Suat S. evinin bulunduğu 2041. Sokak'taki aracında beklediği sırada içeri duman girdiğini fark etti.

Aracından inen Suat S, sol ön tekerin yanmaya başladığını görerek alevleri söndürmeye çalıştı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Suat S. itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Suat S, aracının park halindeyken bir anda yanmaya başladığını belirterek, "Buraya ateş yakmışlar ama tamamen söndürmemişler. Yanan ateşin üzerine araba çekmem. Ateşin yandığını görmedim." dedi.

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